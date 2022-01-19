Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, который родился в городе Алма-Аты, но позже уехал оттуда из-за антирусской политики, дал интервью изданию Украина.ру, в котором ответил на вопросы, связанные с протестами в этой стране. В частности, политик прокомментировал действия в рамках ОДКБ

«Вовремя мы успели. Будем надеяться, что там все наладится. И чтобы влияние России росло и в Казахстане, и в Киргизии, и в Ташкенте, и в Душанбе, и в Ашхабаде. Вот и получили — опять русские приехали и наводят там порядок, сами не могут. Сами могут сжечь, всю бы сожгли Алма-Ату, потом бы Нур-Султан, все города», — сказал Жириновский.

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«Пусть процветает и Казахстан, и Средняя Азия, и русские пусть там живут и возвращаются те, кто уехал, чтобы там они могли вернуться к родным очагам и чтобы все, что они делали, превращалось бы в богатство для всех людей, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения», — пожелал политик.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.