«Вовремя мы успели. Будем надеяться, что там все наладится. И чтобы влияние России росло и в Казахстане, и в Киргизии, и в Ташкенте, и в Душанбе, и в Ашхабаде. Вот и получили — опять русские приехали и наводят там порядок, сами не могут. Сами могут сжечь, всю бы сожгли Алма-Ату, потом бы Нур-Султан, все города», — сказал Жириновский.
Он подчеркнул, что в Казахстане проживают не только казахи, но и 3 миллиона русских и много представителей других национальностей, и важно, чтобы каждый из них мог чувствовать себя дома и приносить пользу обществу.
«Пусть процветает и Казахстан, и Средняя Азия, и русские пусть там живут и возвращаются те, кто уехал, чтобы там они могли вернуться к родным очагам и чтобы все, что они делали, превращалось бы в богатство для всех людей, независимо от национальности, вероисповедания и социального положения», — пожелал политик.
Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.