У Зеленского очень сложный период на ближайшие несколько месяцев. Если он останется один на один с политическим оппонентами и проблемами, его ждет крах, подчеркнул эксперт.
«Я не вижу смысл доходить до границ областей и освобождать территории. Наоборот, надо подождать, пока он схлопнется, а в процессе передачи власти это можно будет произвести. Никто не будет возражать, если там произойдет очередной Майдан, в результате которого будет очередной «Крым» на донбасском направлении. Тогда можно будет обосновать, что ситуация дестабилизирована, и к власти могут прийти националисты. Зачем спасать Зеленского от этого сценария?», — уточнил Абзалов.
Прямых военных действий не будет, но мы увидим использование дронов и инсценировку прорыва ДНР/ЛНР. Потому что Зеленский не заинтересован в стабилизации ситуации. Ему важно поддерживать напряженность до конца отопительного сезона, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.