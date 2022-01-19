Ополченцы Донбасса не пойдут освобождать границы областей до конца отопительного сезона. Президент Украины Владимир Зеленский спишет на войну все свои проблемы, а Москва с ДНР/ЛНР не заинтересованы в том, чтобы дать ему такой повод. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Я не вижу смысл доходить до границ областей и освобождать территории. Наоборот, надо подождать, пока он схлопнется, а в процессе передачи власти это можно будет произвести. Никто не будет возражать, если там произойдет очередной Майдан, в результате которого будет очередной «Крым» на донбасском направлении. Тогда можно будет обосновать, что ситуация дестабилизирована, и к власти могут прийти националисты. Зачем спасать Зеленского от этого сценария?», — уточнил Абзалов.

Прямых военных действий не будет, но мы увидим использование дронов и инсценировку прорыва ДНР/ЛНР. Потому что Зеленский не заинтересован в стабилизации ситуации. Ему важно поддерживать напряженность до конца отопительного сезона, заключил собеседник издания.

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