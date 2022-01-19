За последние годы почти 3 миллиона русских уехали из Казахстана, виной всему национальная политика, которая проводилась в республике. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Также он назвал интересы России в этой стране

«Это же проход дальше, Средняя Азия, Индия и дальше Иран — иначе будет пробка. Казахстан — если там встанет режим проамериканский, проталибский, происламский, прокитайский — все это не в нашу пользу.

Там должен быть русский во главе республики. Или премьер-министр русский, или руководитель парламента должен быть русский. Там их (русских — ред.) почти 3 миллиона, а было 6 миллионов! Где половина русских?! Выехали! Как я. 3 июля 1964 года я уехал оттуда. Потому что из Москвы было указание от Хрущева на работу брать начальниками не русских, а казахов. В вузы учиться — казах. Диссертации — казах. Квартиру — казах. Т.е., русским все перекрыли — люди второго сорта. Кому это понравится?!», — сказал политик.

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«У меня одноклассница была, ее отец, Халимов — имел четыре класса образования! Министр автомобильного транспорта Казахстана! Авторемонтный завод, там мы практику проходили, начальник цеха русский парень, окончил МАДИ — все, вот только начальник цеха, бригадир. Министром — вот казах будет. Ну, четыре класса, подумаешь?! Зато казах. И так повсеместно», — констатировал политик.

Позже, рассказал Жириновский, идею подхватили на Западе, поддержав искусственное, но рабочее явление под названием казахстанский национализм. Таким способом вокруг России поддерживается кольцо из враждебных государств, которые по примеру Украины начинают вторить, что они не Россия.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.