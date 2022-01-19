Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с сегодня с рядом серьезных проблем. У него разборки с Ахметовым и Разумковым, а в стране происходят экономические сложности в области энергетики, и в связи с этим вырос протестный потенциал. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«В этом смысле последующее ухудшение ситуации будет трудно свалить на Москву, а улучшиться она не может. Ахметов деньги не потеряет и все равно продолжит антизеленскую кампанию, цена на газ никуда не снизится и газ нужно будет закупать, уголь на рынке не появился и не появится в ближайшее время. Проблемы остались, а предлогов, чтобы их оправдывать, будет крайне мало», — указал Абзалов.

Поэтому Зеленскому будет важно показать, что США поддерживает именно его, а не Разумкова, Порошенко или Ахметова, и он для этого использует увеличение финансирования Украины, выделение дополнительных средств на военные расходы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.