Долгое время эти проблемы можно было затыкать «угрозой РФ, которая готовит штурм и госпереворот», но даже в Вашингтоне начали заявлять о том, что Россия не собирается нападать на Украину, указал эксперт.
«В этом смысле последующее ухудшение ситуации будет трудно свалить на Москву, а улучшиться она не может. Ахметов деньги не потеряет и все равно продолжит антизеленскую кампанию, цена на газ никуда не снизится и газ нужно будет закупать, уголь на рынке не появился и не появится в ближайшее время. Проблемы остались, а предлогов, чтобы их оправдывать, будет крайне мало», — указал Абзалов.
Поэтому Зеленскому будет важно показать, что США поддерживает именно его, а не Разумкова, Порошенко или Ахметова, и он для этого использует увеличение финансирования Украины, выделение дополнительных средств на военные расходы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.