Эксперт отметил, что в 1972 году он был пионером в лагере имени Олега Кошевого в Евпатории, где отдыхали большинство ребят из Украины, и что в то время между украинцами и москвичами были «особые отношения», инициаторами которых всегда были украинцы.
«Скажем, был футбольный матч между дружинами «Морская» и «Алые паруса». В первой, по традиции, больше украинских школьников, во второй — много меньше. И, по сути, получился матч Украина — остальной СССР. И первые крупно выиграли, и очень по этому поводу ликовали, для них было важно лишний раз что-то кому-то доказать», — вспоминает Рязанов.
Тем не менее, в 1991 году нынешние события на Украине и в страшном сне не могли в 1991-м присниться, когда украинские политики всерьез утверждают, что Украина 300 лет боролась против русского ига, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.