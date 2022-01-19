Благодаря Ленину и Сталину больше всего в СССР дискриминировались именно русские. В отличие от остальных союзных республик, в РСФСР не было своих Компартии, комсомола, Академии наук и, до последних лет советской власти, своего телерадиокомитета. Об этом рассказал журналист и издатель Константин Рязанов в интервью изданию Украина.ру

Константин Рязанов: кто он © из личного архива Константина Рязанова

«Скажем, был футбольный матч между дружинами «Морская» и «Алые паруса». В первой, по традиции, больше украинских школьников, во второй — много меньше. И, по сути, получился матч Украина — остальной СССР. И первые крупно выиграли, и очень по этому поводу ликовали, для них было важно лишний раз что-то кому-то доказать», — вспоминает Рязанов.

Тем не менее, в 1991 году нынешние события на Украине и в страшном сне не могли в 1991-м присниться, когда украинские политики всерьез утверждают, что Украина 300 лет боролась против русского ига, заключил собеседник издания.

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