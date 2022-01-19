К «взрыву» в Казахстане привел целый «клубок» причин, в их числе немало внутренних, но отрицать «помощь» извне тоже нельзя. Такое заявление в беседе с журналистами издания Украина.ру сделал лидер ЛДПР Владимир Жириновский

«И внешние силы, всем выгодно было взорвать ситуацию накануне совещания в Женеве. Чтобы показать нашим: видите, вы там, в Казахстане не можете разобраться — что вы ползете заниматься европейскими делами?! Но наши сообразили быстро — прислали миротворческие силы, так что не удалось окровавить Казахстан, сделать его еще одним центром цветной революции. Как Киргизия рядом — там уже 4-го президента в отставку отправляли. Через 3 цветных революции», — заявил политик.

Прививка для «диванных воинов»: писатель рассказал о разработке игры о войне России и США © из домашнего архива Сергея Чекмаева Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.