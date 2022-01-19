Все перечисленное, считает политик, внесло весомый вклад в движение пружины недовольства, выстрелившей в Казахстане. Однако самым сильным, уверен Жириновский, стал именно фактор социальный, а если более точно — серьезный экономический разрыв.
«Люди не имеют перспективы, не видят ее: одни на «Мерседесах», другие на ишаках. Ишак — это ослик небольшой. Там он называется ишак, на тюркских языках. Чуть побольше ростом — ослик, побольше еще — лошадь. Одни во дворцах живут, у других из глины сделаны избушки, пол глиняный. Поэтому разница большая — людям надоедает смотреть, как одни шикуют, другие живут плохо», — сказал Жириновский.
Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.
Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.
Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.
В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.
Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев
попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.