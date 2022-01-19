Пьерантони уверен, что российские ракетные базы на территории Венесуэлы — плохая идея, против которой выступят и местные жители, и руководство страны. Обозреватель уточнил, что единственный мотив, который может заставить Каракас пойти на подобное — серьезная военная угроза извне.
Во всех остальных случаях ракеты будут исключительно раздражающим фактором, но, считает Пьерантони, есть и другие формы военного присутствия.
«Ракетная база была бы крайним и очень маловероятным событием. Но думаю, что строительство других российских военных объектов в Венесуэле было бы, в принципе, возможным. Например, логистическая военно-морская база, вроде той, которая существует в сирийском Тартусе. Думаю, этот вариант не вызовет таких сильных возражений, особенно если туда не будут заходить корабли с ядерными силовыми установками», — сказал обозреватель.
Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.
Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.
В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.