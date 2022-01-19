Венесуэльский обозреватель Андрес Пьерантони дал интервью изданию Украина.ру, в котором ответил на ряд вопросов, касающихся гипотетического размещения российского вооружения на территории своей страны. В частности, эксперт назвал какой именно формат размещения окажется наиболее удачным

Слоны дерутся: эксперт из Венесуэлы заявил, что Каракас откажет Москве в размещении ракет © pixabay

Во всех остальных случаях ракеты будут исключительно раздражающим фактором, но, считает Пьерантони, есть и другие формы военного присутствия.

«Ракетная база была бы крайним и очень маловероятным событием. Но думаю, что строительство других российских военных объектов в Венесуэле было бы, в принципе, возможным. Например, логистическая военно-морская база, вроде той, которая существует в сирийском Тартусе. Думаю, этот вариант не вызовет таких сильных возражений, особенно если туда не будут заходить корабли с ядерными силовыми установками», — сказал обозреватель.

Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.

Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.