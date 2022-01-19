Запад давит Александра Лукашенко санкциями и не без основания рассчитывает на то, что дестабилизация в Белоруссии все равно сильная, и они смогут свои дивиденды получить. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Россия может отказаться от поддержки Лукашенко, но его быстро помножат на ноль, а если поддержит Лукашенко, то это относительно небольшая, но ощутимая нагрузка, а Евросоюз санкциями пытается сделать эту нагрузку еще более ощутимой, а США еще пытаются использовать эту ситуацию для того чтобы организовать разрыв отношений России с Евросоюзом, уточнил политолог.

«То есть у каждого свой интерес, и Лукашенко вписывается в эти интересы только как личность страдательная. Они его будут добивать без намерения добить. Даже если они его не добьют, они все равно будут его добивать, потому что это резонансом бьет по России. И Россия сейчас является для Лукашенко единственным партнером, который может обеспечить в Белоруссии хоть какую-то стабильность», — констатировал Ищенко.

Самое дешевое, что может сделать Лукашенко — просто прийти и под камеры сказать, что признает Крым. Но Россия и Крым заинтересованы в том, чтобы налаживались связи между российскими и белорусскими предприятиями, тем более, и те, и те под санкциями, а вместе из-под санкций выбираться удобнее, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.