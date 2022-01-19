Венесуэльский обозреватель Андрес Пьерантони рассказал журналистам издания Украина.ру, как к строительству военных баз РФ в Венесуэле отнесутся местные жители, если соответствующая договоренность все же будет достигнута

«Радикальные сторонники правительства, в большинстве своем, будут согласны. Но в последние годы в Венесуэле неуклонно снижается процент радикально настроенных граждан, причем это относится к сторонникам как правительства, так и оппозиции», — сказал эксперт.

При чем тут Украина? Царев оценил переговоры Россия-НАТО © РИА Новости, Алексей Куденко

«Если правительство сейчас объявит, что в стране, во имя союзнических отношений с РФ, будет построена российская ракетная база, то думаю, что это решение поддержат не более 15% населения. Против будут все сторонники оппозиции и практически все "ни-ни"», — заявил Пьерантони.

Тот факт, что российская база даст гарантию безопасности от гипотетического американского вторжения, уверен эксперт, мотивация крайне слабая, так как вооружение РФ на территории Венесуэлы может, наоборот, только спровоцировать США. В то же время, не все так однозначно.

«Ракетная база была бы крайним и очень маловероятным событием. Но думаю, что строительство других российских военных объектов в Венесуэле было бы, в принципе, возможным. Например, логистическая военно-морская база, вроде той, которая существует в сирийском Тартусе. Думаю, этот вариант не вызовет таких сильных возражений, особенно если туда не будут заходить корабли с ядерными силовыми установками», — сказал обозреватель.

Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.

Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.