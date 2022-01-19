Если инициатива о размещении ракетных установок в Венесуэле будет исходить от РФ, которая попросит Каракас поддержать геостратегическое равновесие, то ответ, скорее всего, будет отрицательным. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал венесуэльский обозреватель Андрес Пьерантони

«Думаю, что у подобного обращения в настоящее время будет очень мало шансов на положительный ответ. Ведь в таком случае, если произойдет конфронтация между РФ и США, то сильнее всего пострадает Венесуэла. Есть кенийская пословица — «когда слоны занимаются любовью, то страдает трава». А уж если «слоны» будут драться на этой «траве», то представьте, каково ей придется!», — сказал эксперт.

Жириновский объяснил, почему «взорвался» Казахстан © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.

Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.