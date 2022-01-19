Согласие на размещение на территории Венесуэлы российских ракетных установок возможно только в одном случае: в ответ на очень серьезную и очень явную угрозу извне. Такое заявление в ходе беседы с журналистами издания Украина.ру сделал венесуэльский обозреватель Андрес Пьерантони

«Мне кажется, что предположение о возможности размещения у нас российских ракет было бы слишком смелым. Конечно, если Венесуэла столкнется с прямой угрозой американского вторжения (к которому, например, призывал Хуан Гуайдо, но которое, по счастью, не стало реальностью), то Венесуэла будет просить помощи у России, Китая и кого угодно, потому что ее военные возможности несопоставимы с американскими», — сказал Пьерантони.

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Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.

Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.