«Мне кажется, что предположение о возможности размещения у нас российских ракет было бы слишком смелым. Конечно, если Венесуэла столкнется с прямой угрозой американского вторжения (к которому, например, призывал Хуан Гуайдо, но которое, по счастью, не стало реальностью), то Венесуэла будет просить помощи у России, Китая и кого угодно, потому что ее военные возможности несопоставимы с американскими», — сказал Пьерантони.
Обозреватель уверен, что в противном случае Венесуэла никогда не проявит подобную инициативу, более того, Каракас откажется от размещения баз, если с таким предложением к нему обратится Москва.
Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.
Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.
В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.