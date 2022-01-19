Ядерное оружие России появится в Белоруссии не в том случае, если в Польше будет ядерное оружие США, а в том случае, если в Москве сочтут, что это целесообразно. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Теоретически можно разместить на юго-западе Белоруссии какой-нибудь комплекс, но «Искандеры» скорее всего будут размещаться без ядерного снаряжения. Потому что они эффективны не столько за счет того, что могут нести ядерный боезаряд, а за счет своей высокой точности попадают в любую форточку, а не просто приносят огромную бомбу, которая разнесет все вокруг», — указал Ищенко.

Так что России объективно нет смысла размещать в Белоруссии ядерное оружие, и в Москве это прекрасно понимают, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.