Белоруссия интересна России только с точки зрения размещения ракет средней дальности, договоры о которых пока что не дезавуированы, а что касается комплексов малой дальности вроде «Искандера» (до 300 км), то они и из Калининграда накрывают все, что России необходимо в той же самой Польше, пояснил эксперт.
«Теоретически можно разместить на юго-западе Белоруссии какой-нибудь комплекс, но «Искандеры» скорее всего будут размещаться без ядерного снаряжения. Потому что они эффективны не столько за счет того, что могут нести ядерный боезаряд, а за счет своей высокой точности попадают в любую форточку, а не просто приносят огромную бомбу, которая разнесет все вокруг», — указал Ищенко.
Так что России объективно нет смысла размещать в Белоруссии ядерное оружие, и в Москве это прекрасно понимают, заключил собеседник издания.
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