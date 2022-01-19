По его словам, Венесуэла закупает вооружение преимущественно российского производства, а обслуживают его военные специалисты из РФ, однако доктрина у страны оборонительная и в размещении крупных военных баз местное правительство не заинтересовано. Однако…
«Ситуация может измениться. Венесуэла ощущает угрозу, исходящую с западного и юго-западного направления, со стороны колумбийской границы. Если вдоль этой границы начнется строительство новых логистических объектов колумбийской армии, если колумбийская армия начнёт получать поддержку с имеющихся там американских баз, это может поменять настроения в Венесуэле», — сказал эксперт.
Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.
Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.
В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.