После неудачных переговоров России и НАТО, когда представители последней отказались предоставить гарантии о нерасширении альянса на восток, в мире заговорили о том, что Москва может ответить Западу той же картой: базами в Латинской Америке. Насколько это возможно, в интервью изданию Украина.ру рассказал венесуэльский обозреватель Андрес Пьерантони

Жириновский объяснил, почему «взорвался» Казахстан © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«Ситуация может измениться. Венесуэла ощущает угрозу, исходящую с западного и юго-западного направления, со стороны колумбийской границы. Если вдоль этой границы начнется строительство новых логистических объектов колумбийской армии, если колумбийская армия начнёт получать поддержку с имеющихся там американских баз, это может поменять настроения в Венесуэле», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Андресом Пьерантони можно прочитать здесь.

Последние несколько дней представители США и НАТО активно демонстрируют воинственную риторику в отношении РФ. В частности, Россия провела в Европе серию переговоров по гарантиям безопасности. Москва предлагала США и НАТО подписать документы о нерасширении НАТО в сторону бывших советских республик. На Западе оценили эту возможность как неприемлемую.

В то же время в Белом доме пообещали, что крайне жестко ответят Москве, если Россия разместит свои силы в Латинской Америке.