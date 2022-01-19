Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал в том числе о языковой реформе Казахстана

«Силой насаждают казахский язык. Сами казахи говорят по-русски — для них это родной язык, без акцента говорят. [Экс-президент Нурсултан] Назарбаев дал приказ перейти на латиницу — это вообще дурдом. Даже казахи недовольны — это переучиваться всем, переводить все, учебники! Это лет на 50 работы, зачем это делать?!» — сказал Жириновский.

Причина такого положения дел, считает он, в том, что большая часть земель Казахстана — русские территории.

«Все Сталин дал. На самом деле у них не было городов чисто казахских — может, немножко Чимкент, Джамбул, Кызылорда. А Сталин дал им южно-сибирские земли, южно-уральские земли и мой родной город отдал.

На самом деле город Верный, где я родился — русский город Верный. Почему Верный — верный форт-пост России в Азии. До Ташкента 800 км, до Бишкека 250, дальше Душанбе, Афганистан, Ашхабад. На север — Урал, Сибирь», — сказал политик.

По его мнению, «взрыв» в Казахстане произошел из-за сочетания факторов, помимо этнического вопроса, повлиял и религиозный, а также внешние силы и усталость народа от экс-президента Назарбаева, формально покинувшего главный пост страны, но продолжающего держать власть в своих руках.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.