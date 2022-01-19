Ситуацию в Казахстане подогрел как национальный вопрос, так и религиозный, а также многие другие. К такому выводу в интервью изданию Украина.ру пришел лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский

«Есть момент национальный — казахи не единственный народ там. Русских было большинство лет 15 назад, сейчас их уже стало меньше, но все равно их около 3 миллионов — это огромная сила. Есть там и уйгуры, есть узбеки и другие народности», — сказал Жириновский.

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«Большое расслоение, новый капитализм. Поэтому все сплелось воедино — культ личности Назарбаева, много бедных, межэтнические конфликты, религиозный фактор. Столицу перенесли — это тоже повлияло — все недовольны, и русские, и казахи», — считает политик.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.