Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в интервью изданию Украина.ру ответил на ряд вопросов относительно событий, произошедших в Казахстане в начале января, в частности, политик поделился своими соображениями по поводу того, были ли протесты предсказуемы

«Ситуация взорвалась внезапно — здесь, в Москве никто не предполагал. Возможно, там, в Алма-Ате это ощущалось. Но это, конечно, заговор. И идет борьба двух кланов. Назарбаев, который у власти 35 лет — всем надоел страшно. И новый президент Токаев, который был полупрезидент — потому что основные рычаги были в руках Назарбаева. Но долго это длиться не могло», — сказал политик.

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«Алма-Ата — крупнейший город средней Азии, 2 млн. жителей, богатый, культурный. Но из соседних сельских регионов безработные, молодежь приезжает и селится в пригородах. И они с удовольствием могут быть тем жгучим материалом, чтобы поднять любую революцию, сжечь любые города, любые страны», — заявил Жириновский.

Полностью интервью с Владимиром Жириновским можно прочитать здесь.

Акции протеста в Казахстане начались с первых дней 2022 года. Первоначально люди требовали от правительства снижения цен на сжиженный нефтяной газ, используемый как топливо для автомобилей.

Руководство страны согласилось на требования митингующих, однако протесты это не остановило: акции приобрели характер мятежа.

В среду, 5 января, президент Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и взял на себя обязанности главы Совета безопасности, которые ранее исполнял первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

Во время протестов погибло несколько десятков человек, около тысячи пострадали, и Токаев

попросил о вводе в страну коллективного контингента ОДКБ. В МИД РФ оценили произошедшее в Казахстане как организованную извне попытку насильственным путем нарушить целостность государства.