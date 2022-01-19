Писатель Сергей Чекмаев, который в настоящее время работает над написанием сценария для компьютерной игры Broken Arrow («Сломанная стрела») о войне на территории ЛДНР, рассказал журналистам издания Украина.ру, каким будет сценарий программы и напомнил, что «эскалация не умеет останавливаться»

«По сюжету украинской кампании в игре американские кураторы решают поддержать Киев «патрульными облетами спорной территории». Сначала — разведывательной авиации, а потом и ударной, с ядерными боеприпасами на борту. Для «сдерживания агрессии», именно в той риторике, что мы слышим ежедневно», — сказал писатель.

Прививка для «диванных воинов»: писатель рассказал о разработке игры о войне России и США © из домашнего архива Сергея Чекмаева

«Мы добавили в историю своего рода предупреждение: ребята, эскалация не умеет останавливаться — однажды полыхнет. Если уж так хочется, играйтесь в солдатиков на компьютере. Как пишут в титрах роликах на Ютубе: «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их самостоятельно!» Надеемся, что нас услышат», — подытожил Чекмаев.

Писатель также выразил надежду, что поиграв в Broken Arrow пользователи смогут оценить разрушительные последствия подобных конфликтов и умерят собственный оголтелый милитаризм.

Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.