«По сюжету украинской кампании в игре американские кураторы решают поддержать Киев «патрульными облетами спорной территории». Сначала — разведывательной авиации, а потом и ударной, с ядерными боеприпасами на борту. Для «сдерживания агрессии», именно в той риторике, что мы слышим ежедневно», — сказал писатель.
Далее, рассказал он, бомбардировщик терпит аварию и падает на территории, контролируемые народными республиками. Чтобы не оставлять ничего важного на вражеской территории, к месту крушения направляется спецназ США. Происходит боестолкновение, гибнут люди, в том числе мирные жители, в бой втягиваются все новые и новые силы.
«Мы добавили в историю своего рода предупреждение: ребята, эскалация не умеет останавливаться — однажды полыхнет. Если уж так хочется, играйтесь в солдатиков на компьютере. Как пишут в титрах роликах на Ютубе: «Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить их самостоятельно!» Надеемся, что нас услышат», — подытожил Чекмаев.
Писатель также выразил надежду, что поиграв в Broken Arrow пользователи смогут оценить разрушительные последствия подобных конфликтов и умерят собственный оголтелый милитаризм.
Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.