Речь об игре Broken Arrow, по словам писателя, она даст всем желающим возможность поиграть, например, в войну между НАТО и Россией на территории ЛДНР.
«Компания-разработчик — наша, российская — Steel Balalaika. Из названия, думаю, можно сделать вполне четкий вывод о национальной принадлежности. Но западные фирмы действительно присутствуют: у коллег европейский издатель, известный в широких кругах военных геймеров Slitherine Software», — пояснил Чекмаев.
Однако писатель уточнил важные детали. Поджанр игры, конечно, варгейм, то есть чистая «воевалка», без всяких дополнительных опций в виде строительства. Плюс, она «эмулирует современные военные конфликты БЕЗ применения ядерного потенциала».
И самое главное: речь не о конкретном конфликте Россия-США, программа позволяет «пробовать» самые разные сценарии, например, Индия и Пакистан, Китай и Тайвань, Армения и Азербайджан, Иран и Израиль, то есть игра моделирует войны с участием любых современных армий.
«Broken Arrow фактически становится чем-то вроде тестового полигона гипотетических военных конфликтов ближайшего будущего. Любой желающий может, сидя в удобном кресле, столкнуть в виртуальном пространстве вооруженные силы разных государств и посмотреть, к чему это приведет.
Оценить разрушительные последствия и немножко умерить собственный оголтелый милитаризм. Такая своего рода прививка для «диванных воинов». Или хотя бы песочница — пусть развлекаются в игре, а не требуют ввода войск в реальности», — сказал писатель.
Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.