Писатель Сергей Чекмаев, который в настоящее время работает над написанием сценария для компьютерной игры о войне между Россией и США, рассказал о проекте. На кого ориентирован продукт, и какие цели преследует, он объяснил в интервью изданию Украина.ру

«Иного способа сбить спесь нет»: эксперт предсказал Карибский кризис в отношениях РФ и США © THINKSTOCK

«Компания-разработчик — наша, российская — Steel Balalaika. Из названия, думаю, можно сделать вполне четкий вывод о национальной принадлежности. Но западные фирмы действительно присутствуют: у коллег европейский издатель, известный в широких кругах военных геймеров Slitherine Software», — пояснил Чекмаев.

Однако писатель уточнил важные детали. Поджанр игры, конечно, варгейм, то есть чистая «воевалка», без всяких дополнительных опций в виде строительства. Плюс, она «эмулирует современные военные конфликты БЕЗ применения ядерного потенциала».

И самое главное: речь не о конкретном конфликте Россия-США, программа позволяет «пробовать» самые разные сценарии, например, Индия и Пакистан, Китай и Тайвань, Армения и Азербайджан, Иран и Израиль, то есть игра моделирует войны с участием любых современных армий.

«Broken Arrow фактически становится чем-то вроде тестового полигона гипотетических военных конфликтов ближайшего будущего. Любой желающий может, сидя в удобном кресле, столкнуть в виртуальном пространстве вооруженные силы разных государств и посмотреть, к чему это приведет.

Оценить разрушительные последствия и немножко умерить собственный оголтелый милитаризм. Такая своего рода прививка для «диванных воинов». Или хотя бы песочница — пусть развлекаются в игре, а не требуют ввода войск в реальности», — сказал писатель.

Полностью интервью с Сергеем Чекмаевым можно прочитать здесь.