Депутат Верховной Рады Украины 4-7 созывов Олег Царев дал интервью изданию Украина.ру, в котором поценил нарастающую в мире милитаризацию, в частности, прокомментировал, какую роль в переговорах России НАТО сыграла Украина

«Когда начинались переговоры, мы все, с одной стороны, были достаточно удивлены. Российская Федерация начала говорить с Западом с позиций силы: вы срочно уберите НАТО на доперестроечный период, освободите все страны, прогарантируйте нашу безопасность и т.д.

Посадят ли Порошенко? Украина в ожидании нового Майдана © Скриншот Украина.ру

По его словам, Киев мог сделать все возможное, чтобы такой ситуации, которая сейчас сложилась в стране, не произошло, однако на Украине поступательно развивалась антироссийская риторика, произошел Майдан, и события продолжают развиваться в соответствующем направлении.

«Все так непросто по этим переговорам, которые сейчас происходят с НАТО. Они сказали, что «вы требуете, чтобы Украина не вступила в НАТО». До этого они говорили «нам Украина в НАТО не нужна», но после требования РФ, они сказали, что это личное дело Украины, подавать ей заявку в НАТО или не подавать, мы ее ограничивать не можем, и никаких гарантий подобных мы дать не можем. А для того, чтобы не было совсем хорошо Российской Федерации, они ответили, что «мы еще Швецию и Финляндию сейчас рассматриваем, возможность включения в НАТО». А это совсем рядом с Питером», — констатировал Царев.

Полностью интервью с Олегом Царевым можно здесь.