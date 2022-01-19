«Когда начинались переговоры, мы все, с одной стороны, были достаточно удивлены. Российская Федерация начала говорить с Западом с позиций силы: вы срочно уберите НАТО на доперестроечный период, освободите все страны, прогарантируйте нашу безопасность и т.д.
Все официальные лица РФ категорически говорят о том, что никакого взятия под контроль Украины, никакого военного конфликта с Украиной не будет. Будет только в том случае, если Украина нападет на республики, и тогда, конечно же, РФ вмешается», — сказал Царев.
По его словам, Киев мог сделать все возможное, чтобы такой ситуации, которая сейчас сложилась в стране, не произошло, однако на Украине поступательно развивалась антироссийская риторика, произошел Майдан, и события продолжают развиваться в соответствующем направлении.
«Все так непросто по этим переговорам, которые сейчас происходят с НАТО. Они сказали, что «вы требуете, чтобы Украина не вступила в НАТО». До этого они говорили «нам Украина в НАТО не нужна», но после требования РФ, они сказали, что это личное дело Украины, подавать ей заявку в НАТО или не подавать, мы ее ограничивать не можем, и никаких гарантий подобных мы дать не можем. А для того, чтобы не было совсем хорошо Российской Федерации, они ответили, что «мы еще Швецию и Финляндию сейчас рассматриваем, возможность включения в НАТО». А это совсем рядом с Питером», — констатировал Царев.
Полностью интервью с Олегом Царевым можно здесь.