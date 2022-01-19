«В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и Москва являются геополитическими соперниками. В этом противостоянии каждая из сторон стремится заручиться поддержкой тех стран, которые не симпатизируют их врагу. В данном случае речь прежде всего идет об Украине», — сказал Константинов.
В то же время, подчеркнул он, американцам также придется ориентироваться на мнение стран Прибалтики и Польши, которые постоянно утверждают о наличии у России планов по захвату их территорий.
Эксперт уверен, что в Вашингтоне в подобные планы Москвы не верят, но должны делать вид, что солидаризируются со своими союзниками.
Полностью интервью с Евгением Константиновым можно прочитать здесь.