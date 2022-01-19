Белорусский политолог Евгений Константинов в интервью изданию Украина.ру ответил на вопросы о демилитаризации Восточной Европы, в частности, объяснил, почему Соединенные штаты отказывают России в гарантиях

«В настоящий момент очевидно, что Вашингтон и Москва являются геополитическими соперниками. В этом противостоянии каждая из сторон стремится заручиться поддержкой тех стран, которые не симпатизируют их врагу. В данном случае речь прежде всего идет об Украине», — сказал Константинов.

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Эксперт уверен, что в Вашингтоне в подобные планы Москвы не верят, но должны делать вид, что солидаризируются со своими союзниками.

Полностью интервью с Евгением Константиновым можно прочитать здесь.