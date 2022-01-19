Одни эксперты считают, что противостояние России и Запада будет только расти, перейдя в конце концов в горячую фазу. Другие прогнозируют скорое разрешение конфликта примирением, третьи уверены, что спор будет долгим, но вялотекущим. Такого мнения придерживается и белорусский политолог Евгений Константинов, о чем он рассказал в интервью Украине.ру

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«Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что подобная устная договоренность совсем не будет означать тайную войну сторон друг против друга.

Полностью интервью с Евгением Константиновым можно прочитать здесь.