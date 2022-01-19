Константинов считает, что Россия и Запад могут договориться без подписания юридических обязательств. Такое будет возможно, если НАТО и США не дадут гарантий безопасности, но и относительно активности РФ в Казахстане и Украине возражать не станут.
«Вероятнее всего, стороны на таком варианте действительно остановятся, хотя внешне будут выражать недовольство друг другом. Нечто подобное мы уже наблюдали во время холодной войны», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что подобная устная договоренность совсем не будет означать тайную войну сторон друг против друга.
Полностью интервью с Евгением Константиновым можно прочитать здесь.