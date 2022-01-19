Переговоры Россия-НАТО, Россия-США о взаимном нераспространении ракетных ударных комплексов зашли в тупик. Однако причиной тому могут быть не столько взаимные претензии сторон, сколько внутренняя политика Вашингтона, считает белорусский политик Артем Агафонов, о чем он и заявил в интервью изданию Украина.ру

Эксперт ответил, как в Донбассе относятся к скорому «нападению» РФ на Украину, анонсируемому Западом © newskif.su Джо Байден не мог позволить себе понизить ставки, уступив России.

«Байден и так неуютно чувствует себя в президентском кресле. Рейтинг продолжает падать… Ему нужно демонстрировать свои победы или хотя бы то, что можно выдать за победу. А публичное признание требований Москвы прямо на старте переговоров было бы воспринято как стратегическое поражение», — сказал Агафонов.

Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.