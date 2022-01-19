По его мнению, положение демократической партии США сейчас крайне шаткое, поэтому американский президент Джо Байден не мог позволить себе понизить ставки, уступив России.
«Байден и так неуютно чувствует себя в президентском кресле. Рейтинг продолжает падать… Ему нужно демонстрировать свои победы или хотя бы то, что можно выдать за победу. А публичное признание требований Москвы прямо на старте переговоров было бы воспринято как стратегическое поражение», — сказал Агафонов.
Полностью интервью с Артемом Агафоновым можно прочитать здесь.