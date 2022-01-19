Лидер общественной организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин в интервью изданию Украина.ру рассказал, готов ли Донбасс к использованию украинской армией иностранного вооружения

«Конечно, турецкие Байрактары и американские Джавелины в первое время активизации боевых действий принесут немало неприятностей нашим войскам», — констатировал Матюшин.

Эксперт: Донбасс готов дать отпор врагу © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Мы также не забываем о резких заявлениях российского МИДа, который предостерегает Украину от активизации боевых действий, прозрачно намекая, что Россия окажет всестороннюю поддержку молодым республикам Новороссии. Поэтому я уверен, что как только Байрактары появятся над городами и поселками ЛДНР, небо покроется "Пеленой" (российская наземная система постановки помех — ред.)», — сказал эксперт.

Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь.