Эксперт констатировал, что в войсках республик наблюдается кадровый недобор, а также нехватка разного рода оборудования, однако все это не мешает высокому боевому духу и стремлению людей отстоять свои дома и землю.
А у тех, кто ранее потерпел неудачу и потерял свои населенные пункты, еще и живо желание освободить родные города, «изнывающие под украинской оккупацией».
«Лично я считаю, что в случае наступления украинской армии мы сможем дать отпор врагу, пусть и ценой больших потерь среди как мирного населения, так и среди военных. Ибо не смотря на многие социальные проблемы внутри нашей молодой республики, наступление войск киевского правительства сплотит вновь наш народ и вызовет волну патриотизма, а ветераны народного ополчения ушедшие по тем или иным причинам из армии на протяжении действия "минских соглашений" потянутся длинной вереницей в военкоматы», — заявил Матюшин.
Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь.