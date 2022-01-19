Лидер общественной организации «Русские социалисты Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин рассказал в интервью изданию Украина.ру, что несмотря на активное взбивание «российской агрессии» западными СМИ, в Донбассе ждут войну совсем с другого направления - от киевского режима

Эксперт ответил, как в Донбассе относятся к скорому «нападению» РФ на Украину, анонсируемому Западом © newskif.su

А у тех, кто ранее потерпел неудачу и потерял свои населенные пункты, еще и живо желание освободить родные города, «изнывающие под украинской оккупацией».

«Лично я считаю, что в случае наступления украинской армии мы сможем дать отпор врагу, пусть и ценой больших потерь среди как мирного населения, так и среди военных. Ибо не смотря на многие социальные проблемы внутри нашей молодой республики, наступление войск киевского правительства сплотит вновь наш народ и вызовет волну патриотизма, а ветераны народного ополчения ушедшие по тем или иным причинам из армии на протяжении действия "минских соглашений" потянутся длинной вереницей в военкоматы», — заявил Матюшин.

Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь.