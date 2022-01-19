В последнее время западная пресса активно пишет о том, что Россия со дня на день нападет на Украину и как минимум отберет Донбасс. Что по этому поводу думают жители региона и чувствуется ли в республиках «дыхание войны» в интервью Украина.ру рассказал лидер «Русских социалистов Новороссии», старший лейтенант Александр «Варяг» Матюшин

В Германии оценили, нужна ли новому канцлеру встреча с Путиным © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

«Если учесть что Донецк находится в тактическом окружении уже с 2014 года, то можно сказать что ситуация в Донецке стабильная и привычная для его жителей. Если же брать ДНР в целом то, конечно же, ситуация на линии соприкосновения остается напряженной.

Связано это в первую очередь с постоянными провокациями со стороны украинских правительственных войск, и чувствуется это в первую очередь в тех районах и населенных пунктах, которые не исчезают из отчетов пресс-службы нашей армии. Это и Горловка, и прифронтовые районы Донецка, и, естественно, южный фронт», — сказал Матюшин.

Полностью интервью с Александром Матюшиным можно прочитать здесь.

Последние несколько месяцев многие мировые СМИ активно взбивали пену «российской агрессии», утверждая, что РФ готовится напасть на Украину буквально в ближайшие часы. В подтверждение публиковали снимки, якобы стянутой к российско-украинской границе военной техники.

Позже выяснилось, что усиление было на самом деле у границы с Белоруссией, а Россия на назначенную Западом войну так и не явилась, однако западная и украинская риторика в отношении Москвы не изменилась. В Кремле оценили эту ситуацию как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных к РФ регионах.