На Украине секретариат Уполномоченного по защите государственного языка в ответ на запрос «Украинских новостей» информировал, что в 2021-м от граждан поступило примерно 3,5 тысячи жалоб на несоблюдение языкового законодательства.

«В 2021 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 3 574 сообщения от граждан, включая обращения и жалобы, касающиеся деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, других юридических и физических лиц относительно соблюдения законодательства о государственном языке», — отмечалось в ответе, опубликованном во вторник, 18 января.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в действие на Украине в 2019-м, этот нормативный акт запустил новую волну украинизации. Согласно нему, украинский стал обязательным в использовании в органах власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Закон был фактически направлен против русского языка и тех, кто на нем говорит.







