Петиция украинского националиста Сергея Стерненко с требованием закрыть телеканал «НАШ» набрала более 25 тыс. подписей

Националист разместил петицию на сайте президента Украины 6 января. У телеканала «Наш» начались проблемы из-за «расиста» Мураева © Facebook, НАШ

«С целью защиты… информационной безопасности Украины… прошу президента Украины срочно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала «НАШ» с последующим прекращением его вещания на территории Украины»,- гласит петиция Стерненко.

Стерненко пояснил свой призыв ввести санкции против канала тем, что его владелец Евгений Мураев, по его мнению, недостаточно патриотичен. Он якобы отрицал факт российской агрессии и называл события на востоке Украины «гражданской войной».

Также Стерненко не понравилось, что в эфире канала «НАШ» появлялся представитель Донбасса в ТКГ Родион Мирошник.

За две недели к петиции присоединились более 25 тысяч человек, теперь ее должен будет рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Стерненко предложил Зеленскому запретить въезд на территорию своей страны всем гражданам РФ без исключения. Зеленский заявил, что петиция требует тщательного анализа, и направил ее премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову.