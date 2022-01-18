«Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу попробовать себя на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на "слепые прослушивания", но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя», — заявила звездная наследница.
Известно, что в настоящее Лия живет в Киеве, девушка закончила британскую школу и сейчас готовится к поступлению в музыкальный университет США по специальности «саундпродюсер».
Кстати, свой творческий путь ее отец, Константин Меладзе начинал также на Украине, где учился в Николаевском кораблестроительном институте имени С. О. Макарова, там же впервые и стал солистом местной институтской группы «Апрель».