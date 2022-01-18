В ближайшее воскресенье, 23 января, на украинском канале «1+1» состоится премьера нового сезона музыкального шоу «Голос станы». На этот раз участие в нем примет 17-летняя дочь композитора и продюсера Константина Меладзе. Об этом 17 января написал УНИАН

«Я с детства мечтала попасть на "Голос страны". Мой отец задолго до моей заявки знал, что я хочу попробовать себя на этом шоу, и даже дал мне совет быть самой собой. Каждый год я хотела прийти на "слепые прослушивания", но мой перфекционизм не давал мне этого сделать. Очень хочу, чтобы "Голос страны" стал началом моей борьбы со страхом "неидеальной себя», — заявила звездная наследница.

Стало известно, кто примет участие в украинском нацотборе на «Евровидение-2022» © Открытые источники

Кстати, свой творческий путь ее отец, Константин Меладзе начинал также на Украине, где учился в Николаевском кораблестроительном институте имени С. О. Макарова, там же впервые и стал солистом местной институтской группы «Апрель».