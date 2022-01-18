Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью журналисту Дмитрию Гордону объяснил, что украинцам нельзя было допускать создания во власти монобольшинства

Комаровский заявил, что чувствует себя виноватым из-за того, что, будучи известным человеком, перед выборами поддержал Владимира Зеленского и его команду.

Он пояснил, что именно это имел в виду, сказав ранее Гордону, который также поддерживал Зеленского: «Мы с тобой лоханулись». «Ядовитое болото»: Комаровский рассказал, как политика портит жизнь © Евгений Комаровский/инстаграм

«На итоги президентских выборов мы повлиять не могли. Но тот факт, что президента поддерживало такое количество [известных] людей, определенную роль сыграл в том, что мы имеем уникальный прецедент, который исключительно опасен в плане государственности Украины. Исключительно опасен!» — сказал врач.

По мнению Комаровского, если бы публичные личности не заявили о своей поддержке «Слуги народа», не факт, что президентская партия смогла бы сформировать в правительстве монобольшинство.

Он добавил, что не готов идти в политику, пока его дети живут на Украине, а если бы они уехали, он стал бы политиком, чтобы они вернулись.

По мнению медика, если он решится на политические шаги, его близким может угрожать опасность. По его словам, его сыну или другу в таком случае могли бы, например, подбросить наркотики.

«Эти гады способны на все! Ничего святого у этих людей нет», — заявил Комаровский.

Ранее Комаровский рассказал, что разочаровался в Зеленском и тот лишь использовал его популярность у аудитории, а в политическом плане никаких советов слушать не собирался.