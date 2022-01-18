Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко 18 января в комментарии Укринформу заявил, что ни посольство РФ, ни посольства других стран не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации с Украины. Посольства других государств на Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — сказал пресс-секретарь МИД Украины.

Также Украина не планирует эвакуировать своих дипломатов, находящихся в России, добавил Николенко. По его словам, сотрудники диппредставительств МИД Украины в России работают в штатном режиме. Матвейчев рассказал, почему США хотят войны © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В МИД РФ в свою очередь отметили, что российские дипучреждения за границей, в том числе на Украине, продолжают работу в обычном режиме.

Ранее в New York Times вышел материал с информацией о том, что семьи российских дипломатов якобы покидают Украину.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Кремль подчеркивает, что Россия никому не угрожает, а подобные заявления лишь предлог для накачки Уккаины оружием и размещения там военной техники Запада.