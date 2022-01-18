Представитель МИД опровергла заявления СМИ США об эвакуации российских дипломатов из Киева и Львова.
Она подчеркнула, что посольство и генконсульства России на Украине работают в штатном режиме, вопреки нападениям на российские загранучреждения со стороны украинских радикалов и провокациям местных силовиков.
«Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всём этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста», — написала Захарова.
Дипломат пояснила, что американское издание захотело в очередной раз «хайпануть» на теме «российской агрессии» и поэтому поспешило опубликовать непроверенную информацию.
Ранее в New York Times вышел материал с информацией о выезда семей российских дипломатов из Украины. В МИД РФ опровергли эти сведения.
Спикер МИД Украины Олег Николенко также заявил, что Россия не сообщала об эвакуации дипломатов.