В Казахстане произошло ровно то же, что произошло на Украине, в Белоруссии, в Армении и в Грузии. Это можно рассматривать как инцидент, но на самом деле это очень тревожный звонок. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«Повторение таких событий неизбежно (в Казахстане тоже). Нынешним властям бывших советских республик необходимо искать механизмы адаптации к новым реалиям. Можно попробовать этот мир подмять под себя, но все попытки остановить естественные процессы обречены. Вопрос только в том, будет ли власть постсоветских стран (включая Россию) выступать в роли архитекторов этих перемен или они будут их жертвами», — рассуждает Серенко.

Когда мы говорим о транзите власти, речь не идет о том, чтобы просто передать ядерный чемоданчик или гетманскую булаву своему приемнику. Речь идет о транзите политических систем, о необходимости к новым реалиям, заключил собеседник издания.

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