Со временем это будет общий тренд, который охватит все постсоветское пространство. Оно вступает в эпоху больших перемен, каким будет новый мир пока непонятно, но режимы стран бывшего СССР уже показывают свою неэффективность, хрупкость и уязвимость, отметил эксперт.
«Повторение таких событий неизбежно (в Казахстане тоже). Нынешним властям бывших советских республик необходимо искать механизмы адаптации к новым реалиям. Можно попробовать этот мир подмять под себя, но все попытки остановить естественные процессы обречены. Вопрос только в том, будет ли власть постсоветских стран (включая Россию) выступать в роли архитекторов этих перемен или они будут их жертвами», — рассуждает Серенко.
Когда мы говорим о транзите власти, речь не идет о том, чтобы просто передать ядерный чемоданчик или гетманскую булаву своему приемнику. Речь идет о транзите политических систем, о необходимости к новым реалиям, заключил собеседник издания.
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