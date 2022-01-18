Министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек заверил, что решение по сертификации трубопровода «Северный поток-2» будет принято профессионально, на основании действующих норм, передает РИА-Новости

«Северный поток-2» не нужно втягивать в конфликт вокруг Украины - Минобороны ФРГ © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вторым фактором он назвал газоснабжение Европы и Германии: отметив, что оно идет по различным маршрутам, в том числе «Северный поток», трубопровод «Ямал-Европа», через Украину.

«Но страна происхождения всегда Россия, поэтому мы зависим друг от друга в партнерстве: нам нужен газ, русским нужна валюта, чтобы их государство функционировало. Разница в том, что если газ будет идти только через "Северный поток-2", то фокус Запада на Украину станет уже. Или можно также сказать — инфраструктура поставок газа выпадет из политического фокуса. Это политический аспект, который не имеет отношения к сертификации, но его нужно учитывать в такой напряженной ситуации», — подчеркнул Хабек.

В качестве третьего фактора он озвучил «общее рассуждение о том, что мы принципиально должны выйти из нынешней ситуации, когда сейчас противостояние армий может вылиться в горячий конфликт».

«Все дипломатические и экономико-политические меры должны быть направлены на то, чтобы обходиться друг с другом по-партнерски. Я уже говорил, мы на самом деле зависим друг от друга. И этот факт грозит все более оказаться в забытье, в том числе, разумеется, из-за маневров российских войск и игрой с огнем», — добавил министр.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

Газопровод «Северный поток-2» уже протянут по дну Балтийского моря до Германии, однако его сертификация приостановлен немецкими властями в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица — это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев. РФ не раз заявляла, что газопровод, против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.