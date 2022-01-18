Январские беспорядки в Казахстане были связаны в тем, что все республики бывшего СССР вступили в качественно новый период своего развития. Об этом рассказал руководитель Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко в интервью изданию Украина.ру

Андрей Серенко: кто он © предоставлено Андреем Серенко

«В основном это молодые люди, и в казахстанских протестах это проявилось наиболее отчетливо. Там не было женщин и пожилых людей. Это были люди призывного возраста (от 18 до 45), которые либо выросли после крушения СССР, либо покинули Союз в детском или подростковом возрасте. Мы видели события в Киргизии, периодические протесты в Таджикистане, на очереди Узбекистан и Туркмения. Со временем это будет общий тренд, который охватит все постсоветское пространство. Оно вступает в эпоху больших перемен», — констатировал Серенко.

Каким будет новый мир пока непонятно, но постсоветские режимы уже показывают свою неэффективность, хрупкость и уязвимость. Как оказалось, силовые структуры не такие уж и силовые, власть не такая уж и вертикальная, желающих защищать режим не так уж и много, а роль преступных группировок весьма велика, добавил политолог.

Система не может выжить самостоятельно, и она вынуждена прибегать к поддержке извне, заключил собеседник издания.

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