В Кремле назвали «чрезвычайно опасными» заявления из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, включая переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК). Об этом сообщил 18 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

Украина использует запрещенные вооружения в Донбассе — МИД РФ © REUTERS, Serhiy Takhmazov

По его словам, поставки оружия Украине не способствуют снижению напряженности в регионе.

Во вторник Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.