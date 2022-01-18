«Это все в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК. Циркуляция ПЗРК — это отдельная субстанция, которая регулируется международным правом», — сказал Песков.
По его словам, поставки оружия Украине не способствуют снижению напряженности в регионе.
Во вторник Великобритания направила на Украину три самолета с вооружением после того, как накануне такие поставки анонсировал глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.
В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключал вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.