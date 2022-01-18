В селе Стужица Закарпатской области дотла сгорел деревянный храм юрисдикции Украинской православной церкви (УПЦ), возможен поджог. Об этом 18 января сообщил митрополит Мукачевский и Ужгородский Федор в Facebook

«Сегодня ночью в селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери», — рассказал митрополит.

По данным ГСЧС Украины, пожар уничтожил кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания. Молитвенное стояние УПЦ: где Зеленский разглядел «бабушек в желтых кепочках» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму ущерба.

После получения так называемой Православной церковью Украины томоса об автокефалии в стране регулярно происходят рейдерские захваты храмов УПЦ. В 2020 году было зафиксировано несколько случаев поджогов храмов канонической церкви.

Так, в Одессе в апреле 2020 года православный храм УПЦ забросали «коктейлями Молотова».