«Сегодня ночью в селе Стужица сгорел деревянный православный храм в честь святителя Николая. Как сообщил настоятель храма протоиерей Виктор Петрик, рассматривается одна из версий поджога. Пожар начался с входной двери», — рассказал митрополит.
По данным ГСЧС Украины, пожар уничтожил кровлю церкви, стены и все, что находилось внутри здания.
Правоохранительные органы устанавливают причину возникновения пожара и сумму ущерба.
После получения так называемой Православной церковью Украины томоса об автокефалии в стране регулярно происходят рейдерские захваты храмов УПЦ. В 2020 году было зафиксировано несколько случаев поджогов храмов канонической церкви.
Так, в Одессе в апреле 2020 года православный храм УПЦ забросали «коктейлями Молотова».