Москва не исключает того, что для безопасности двух стран придется задействовать совместный военный потенциал обоих государств. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин на встрече с иностранными военными атташе

«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки (войск Союзного государства — Прим.ред.) будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — цитируют РИА Новости Фомина. Замминистра уточнил, что возможно использование и всего военного потенциала стран.

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в республику начали прибывать российские части для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Две страны регулярно проводят военные учения в целях совместной обороны.