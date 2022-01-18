«Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки (войск Союзного государства — Прим.ред.) будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению», — цитируют РИА Новости Фомина. Замминистра уточнил, что возможно использование и всего военного потенциала стран.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что в республику начали прибывать российские части для запланированной проверки сил реагирования Союзного государства. Две страны регулярно проводят военные учения в целях совместной обороны.