Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит с официальным визитом Киев, сообщило украинское издание ZN.ua со ссылкой на свои источники

«По данным источников ZN.ua, 19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкена», — сообщило издание.

Отмечается, что точная повестка дня переговоров пока неизвестна.

Украинские журналисты предполагают, что Блинкен будет обсуждать на встрече в Киеве вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае «вторжения РФ». США проявляют лицемерие в диалоге с РФ - New York Times © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее Блинкен заявил, что Россия «способна устроить провокацию» для того, чтобы потом применить военную силу против Украины.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессии». В Москве подчеркивали, что Россия никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.