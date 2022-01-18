«В последние месяцы звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители госдепа пугают весь мир якобы предстоящим "вторжением России". Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их инструкторы, советники уже там. Сейчас они думают, как им обосновать ввод войск», — сказал Володин.
Он подчеркнул, что, иными словами, «НАТО стремится оккупировать Украину».
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.