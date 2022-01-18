Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину, ведется информационная подготовка к продвижению сил на украинскую территорию. Об этом 18 января заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на открытии весенней сессии, передает РИА Новости

Глава «Роскосмоса» сравнил НАТО с бандерлогами из «Маугли» © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что, иными словами, «НАТО стремится оккупировать Украину».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.