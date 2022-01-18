Украина овладела стандартами НАТО лучше некоторых государств-участников Альянса, заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью Укринформу 17 января

По словам главкома ВСУ, украинская армия сделала огромный шаг к полноценному членству в НАТО.

«Не хочу никого критиковать, но таким количеством стандартов, насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса», — сказал Залужный.

Главком ВСУ добавил, что ВСУ освоили более 300 стандартов НАТО. То, что Украина до сих пор не в НАТО и не получила плана действий по членству, по мнению Залужного — вопрос политический. База НАТО вместо дома: украинец обратился к Столтенбергу с необычным предложением © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее житель Харьковской области отправил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу письмо с предложением разместить на своем земельном участке военную базу Североатлантического альянса.