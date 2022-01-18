Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и нынешний глава государства Касым-Жомарт Токаев якобы ведут переговоры по разделу основных активов Казахстана, сообщила 18 января газета The Guardian со ссылкой на собственные источники

«Назарбаев жив, и сейчас ведутся ожесточенные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи полезных ископаемых и доходов», — сообщает издание со ссылкой на западного чиновника со связями в правительстве Казахстана.

Зятья Назарбаева смещены с должностей топ-менеджеров госкомпаний Казахстана © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

В комментарии изданию один из источников заявил, что Назарбаев находится в Китае. Однако экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев предположил, что экс-президент сейчас в Казахстане.

Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых и пропавших без вести.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.