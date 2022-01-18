«Назарбаев жив, и сейчас ведутся ожесточенные переговоры с Токаевым о перераспределении активов, добычи полезных ископаемых и доходов», — сообщает издание со ссылкой на западного чиновника со связями в правительстве Казахстана.
Он добавил, что борьба за власть в Казахстане продолжается, и «нет гарантий, что все закончится гладко».
В комментарии изданию один из источников заявил, что Назарбаев находится в Китае. Однако экс-советник Назарбаева Ермухамет Ертысбаев предположил, что экс-президент сейчас в Казахстане.
Протесты в Казахстане начались в воскресенье, 2 января, в связи с двукратным ростом цены на автогаз. Затем на митингах стали звучать политические требования, в городах страны начались массовые беспорядки. Известно о более 2 тыс. пострадавших в ходе беспорядков и десятках убитых и пропавших без вести.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к государствам ОДКБ, в страну прибыли миротворцы из России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. 10 января в Комитете национальной безопасности Казахстана заявили о стабилизации обстановки в стране.