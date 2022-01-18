Посольство России в Киеве продолжает работу, сообщили в ведомстве, передает 18 января РИА Новости

Ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины заявила, что Россия стала эвакуировать дипломатов и их семьи из Киева и Львова.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», — ответили в МИД РФ.

В американском издании заявили, что дипломатам в двух российских консульствах на Украине якобы было приказано подготовиться к выезду из страны. В посольстве РФ разнесли вброс США о «вторжении» на Украину © Facebook, Операція об'єднаних сил

Ранее целый ряд американских СМИ стал заявлять о подготовке РФ вторжения на Украину. В Киеве сначала опровергали подобные публикации, затем согласились с ними и стали требовать больше оружия для Украины.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не стремится нападать ни одну страну, а подобные заявления необоснованные и алармистские.