«Я сейчас не могу назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше. Мы понимаем масштабы поставок другим странам, и по сравнению с тем, что мы имеем — это неадекватный ответ. Но даже и за это большое спасибо», — сказал Данилов.
По его словам, у Киева есть «расчеты» из которых следует, «чтобы РФ держала нашу территорию под контролем, ей нужно не менее 1,5 миллионов военных».
«Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. Пять миллионов сразу в первую неделю», — отметил Данилов.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.