Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно больше оружия от партнеров, передает ТСН

Лидеры ЕС и НАТО боятся давать Зеленскому оружие - Бойко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, у Киева есть «расчеты» из которых следует, «чтобы РФ держала нашу территорию под контролем, ей нужно не менее 1,5 миллионов военных».

«Сколько граждан Украины в случае агрессии готовы взяться за оружие?.. Пять миллионов сразу в первую неделю», — отметил Данилов.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.