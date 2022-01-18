Ученые проводили исследования в начале пандемии коронавируса, в период с марта по май 2020 года. Они проанализировали данные 251 пожилого пациента, заразившегося COVID-19.
«У пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера», — сообщила одна из исследователей.
Отмечается, что до заражения коронавирусом у участников исследования не наблюдалось признаков снижения когнитивных функций.
Неврологические проявления перенесенного COVID-19 схожи с симптомами болезни Альцгеймера, сообщили ранее ученые: у перенесших болезнь возникают проблемы с памятью, концентрацией внимания, появляется ощущение «тумана в голове».
Ученый-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что из-за распространения коронавируса и осложнений, которыми грозит развитие болезни, многие пациенты в возрасте 60+ не успевают дожить до развития болезни Альцгеймера.
Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ждет растущего числа смертей из-за распространения в мире штамма омикрон.