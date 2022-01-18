Коронавирусная инфекция может повреждать мозг людей пожилого возраста значительнее, чем болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета, сообщает Daily Mail

Ученые проводили исследования в начале пандемии коронавируса, в период с марта по май 2020 года. Они проанализировали данные 251 пожилого пациента, заразившегося COVID-19. Уже антирекорд, а будет еще хуже. К чему привела осенняя волна коронавируса на Украине © REUTERS, Stanislav Kozliuk

«У пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19, и особенно у тех, у кого наблюдаются неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга могут быть такими же или выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера», — сообщила одна из исследователей.

Отмечается, что до заражения коронавирусом у участников исследования не наблюдалось признаков снижения когнитивных функций.

Неврологические проявления перенесенного COVID-19 схожи с симптомами болезни Альцгеймера, сообщили ранее ученые: у перенесших болезнь возникают проблемы с памятью, концентрацией внимания, появляется ощущение «тумана в голове».

Ученый-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что из-за распространения коронавируса и осложнений, которыми грозит развитие болезни, многие пациенты в возрасте 60+ не успевают дожить до развития болезни Альцгеймера.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ждет растущего числа смертей из-за распространения в мире штамма омикрон.