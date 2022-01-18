Бывший советник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев в эфире телеканала «Россия 24» 17 января указал, что миротворцы ОДКБ выполнили миссию в Казахстане

Российские миротворцы вернулись из Казахстана © Открытые источники

«Это бы привлекло новое количество террористов. "Спящих" ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули сюда (в Казахстан)», — заявил Ертысбаев.

Он оценил решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева как «абсолютно правильное».

Ертысбаев указал, что «ОДКБ продемонстрировала на весь мир эффективность и мощь». Как только миротворцы пришли, вооруженные протесты пошли на убыль, отметил бывший помощник.

«Все террористы, боевики исчезли», — заключил Ертысбаев.

В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок.