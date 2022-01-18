По его мнению, если бы не они, беспорядки в стране продолжались бы и привлекли бы в республику террористов из Центральной Азии и Ближнего Востока. По его оценке, без миротворцев уличные бои продолжались бы еще неделю-две.
«Это бы привлекло новое количество террористов. "Спящих" ячеек очень много в Центральной Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. У них коммуникация и логистика выстроена, (они) бы хлынули сюда (в Казахстан)», — заявил Ертысбаев.
Он оценил решение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева как «абсолютно правильное».
Ертысбаев указал, что «ОДКБ продемонстрировала на весь мир эффективность и мощь». Как только миротворцы пришли, вооруженные протесты пошли на убыль, отметил бывший помощник.
«Все террористы, боевики исчезли», — заключил Ертысбаев.
В первые дни 2022 года в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился ввести регулирование отпускных цен на топливо. Он назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ. Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок.