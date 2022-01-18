Польша тоже фактически угрожала полностью перекрыть транзит китайских товаров через Белоруссию. России от этого было бы только лучше, так как транзит пошел бы через ее балтийские порты. Но Китаю с Белоруссией это нанесло бы ущерб. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявлял, что если бы Польша в ходе миграционного кризиса закрыла границу, то Минск бы перекрыл транзит энергоносителей в Европу.

С точки зрения небольших государств вроде Белоруссии и Польши обмен угрозами о перекрытии транзита или начале войны — огромный убыток себе, потому что когда корпорации и другие страны начинают чертить логистические схемы, это все вспоминают, отметил эксперт.

«Тогда аполитичные политики и бизнесмены поймут, что если Белоруссия и Польша все время друг с другом собачатся, то они в любой момент могут там что-то перекрыть и мы окажемся в убытке», — указал Ищенко.

Поэтому все государства демонстрируют всему миру, что мы можем обеспечить на своей территории стабильность, поэтому они привлекают деньги и интересы, заключил собеседник издания.

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