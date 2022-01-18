На прошлой неделе Украину с визитом посетил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, сообщил телеканал CNN 18 января со ссылкой на источники

По данным СМИ, Бернс обсудил с Владимиром Зеленским и коллегами из местных спецслужб напряженность на Украине. Сергей Чекмаев: Спецназ США получил задание лететь в Донбасс... © Facebook, Сергей Чекмаев

«Они (Зеленский и глава ЦРУ. — Ред.) обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — рассказал канал со ссылкой на источники.

Кроме того, по информации журналистки CNN Наташи Бертран, Бернс в течение нескольких месяцев служил ключевым посредником между США, Россией и Украиной.

По ее данным, в ноябре глава ЦРУ провел переговоры с Владимиром Путиным, тогда он выразил «озабоченность» США действиями России.

Политолог-американист Вероника Крашенинникова отметила в интервью Украина.ру, что директор ЦРУ хорошо знает Россию и является одним из лидеров мнений в правительстве США. Именно ему президент Джо Байден доверяет больше других, полагает политолог.

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