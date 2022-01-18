Североатлантический альянс, приближающийся к границам РФ, напоминает бандерлогов, которые стали жертвой удава Каа в известном российском мультфильме «Маугли». Об этом 17 января в своем Telegram сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, который ранее занимал пост посла России в НАТО

Россия не угрожает НАТО, а предостерегает - МИД РФ © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Йенс] Столтенберг назвал причину расширения НАТО на восток. Он заявил, что рекордное продвижение сил НАТО на восток началось в 2014 году с целью сдерживания России. Ну что ж. Коли так, подходите ближе», — написал Рогозин.

К своему посту он прикрепил кадры из мультфильма, где удав Каа гипнотизирует похитивших Маугли бандерлогов, чтобы потом съесть, а также произносит ставшую летучей фразу: «Бандерлоги, хорошо ли вам видно? Подойдите на один шаг. Ближе!»

Максимальное расширение сил НАТО началось непосредственно после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, целью этого было сдерживание России. Об этом Столтенберг заявил в интервью The Wall Street Journal. По его словам, в настоящее время в Европе находится больше военнослужащих США, чем это было в 2014-2015 годах. Столтенберг отметил, что сейчас страны-члены НАТО делают в Северной Америка и Европе гораздо больше, «чем за многие десятилетия».