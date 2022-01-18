Украинская власть допустила три ошибки при возвращении на родину экс-президента и депутата Рады Петра Порошенко, который обвиняется в государственной измене. Такое мнение 17 января выразил депутат Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «Наш»

Порошенко станет причиной нового Майдана - Шуфрич © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Какой идиотизм, зная, что человек за границей, обращаться в Печерский суд, чтобы поводом его привести на заседание, хотя он сказал, что приедет во второй половине января. Если бы он не приехал, тогда можно было бы говорить, что он не выполняет функции нардепа, и тогда было бы логично обратиться в суд. Власть явно хотела спровоцировать его не приезд — это был первый провал. Второй провал — это был цирк на границе и третье — это все, что сейчас происходит, идет одна глупость за другой», — рассказал депутат.

Также, по мнению Шуфрича, Порошенко станет причиной для нового Майдана, поскольку он включил все рычаги для своего спасения от заключения.

Порошенко вернулся на Украину из зарубежного турне 17 января. В то же время в генеральной прокуратуре страны объявили, что выписали ордер на арест экс-президента, и возьмут под стражу, как только он пересечет границу. Однако после прибытия Порошенко самостоятельно отправился в суд. Обвиняют Порошенко в госизмене.